‘Baita mala’, diz prefeito de Taquari sobre cantora Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes. Foto: Instagram/@paulafernandes

Paula Fernandes realizou um show no último domingo, 16, na cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul. Trechos da apresentação foram publicados pela própria cantora nas redes sociais.

“Noite cheia de emoções aqui em Taquari/RS. Além do carinho que recebi de uma multidão de amores, ainda tive a visita de um cãozinho que passou o show todo sentado em frente ao palco. Eu crio animais desde pequena, amo a terra e tudo que é vivo. Sonho com o dia em que viveremos em harmonia com a natureza e não teremos mais maus-tratos aos animais”, escreveu na legenda do vídeo em que aparece segurando um vira-lata em cima do palco.

Os fãs da cantora ficaram confusos em relação à publicação. “Lindo gesto, mas e depois, o que houve com o cachorrinho? Ficou com quem?”, questionou um seguidor. Uma mulher que participou do show escreveu um depoimento: “Eu estava no show e o cachorro estava o tempo todo no pé da dona, recebeu carinho da multidão toda, ninguém bateu nele”, esclareceu.

E, no meio de um mar de confusão nos comentários dos seguidores, Paula Fernandes foi criticada pelo prefeito de Taquari. Maneco Emanuel Hassen disse que a cantora não tratou os fãs com carinho. “Que legal, mas ignorou todos os fãs. Gente que veio de longe. Baita mala. Linda atitude no palco. Nos bastidores é uma mala completa”, afirmou.

Diante de alguns comentários que defendiam a cantora, o prefeito completou: “Tomara que ela não tenha pego o cãozinho para agradar a plateia. Vamos esperar ela postar com os cães dela adotados e contribuindo com protetores dos animais”.

Paula Fernandes não se posicionou sobre os comentários do prefeito de Taquari.