Baco Exu do Blues responde críticas após polêmica citação a Beyoncé: 'não faltei com respeito'

O cantor Baco Exu do Blues rebateu as críticas que tem recebido por conta da polêmica envolvendo a música Blackstreetboys, lançada na última terça-feira, 23, em que cita Beyoncé e Jay-Z.

Na letra, Baco Exú do Blues canta: "Depois que Jay-Z ficou estéril, Beyoncé me ligou pra saber se eu doo sêmen".

O vídeo chegou a ficar entre a categoria "em alta" no YouTube, mas dividiu opiniões e gerou críticas nas redes sociais.

Em resposta a um fã que afirmou que "a parte que fala sobre a Beyoncé foi bem escrota" o rapper respondeu, por meio de um story publicado na tarde desta quarta-feira, 24: "Cara, é muito complicado como a arte é vista de forma literal no Brasil. Eu tô desde Me Desculpa Jay-Z criando um paralelo com o nome da Bey com a perfeição, o inalcançável ou o impossível, como preferirem."

Na letra de Me Desculpa Jay-Z, a cantora também é citada no trecho: "Té tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé / Me desculpa Jay-Z, queria ser você"

Na sequência, Baco Exu do Blues continuou: "Em nenhum momento faltei com respeito ou qualquer coisa do tipo, só simplesmente fiz uma rima, e rimas tem [inúmeros] sentidos. Eu faço poesia de escória, minha missão é te chocar com algo que soe como absurdo ou impossível para você procurar o verdadeiro sentido dessa frase."

"Se você lê um trecho da música separado ou tirar alguma frase do contexto, até entendo me interpretar mal, mas se escuta a música com atenção, as coisas ficam mais escuras, se assim posso dizer... Enfim, não tenha preguiça pra interpretar um texto ou uma obra", concluiu.

