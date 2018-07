Backstreet Boys revelam que som de pum vazou na gravação de ‘The Call’

Integrantes do Backstreet Boys (da esq. para a dir.): Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson Foto: Danny Moloshok/Reuters

Você com certeza vai ouvir o hit The Call, dos Backstreet Boys com mais atenção a partir de agora. Um dos integrantes da banda revelou que há um som de pum no meio da batida da canção.

Durante a gravação da música, Howie D., um dos integrantes da boy band, teve um problema de flatulência enquanto cantava. Aparentemente, o som do pum foi tão alto que vazou no microfone do estúdio.

Segundo outro membro da banda, AJ McLean, o pum parece ter se encaixado perfeitamente no ritmo da música e o produtor musical Max Martin optou por não tirá-lo.

“O Howie estava na cabine, e a gente estava fazendo aquela parte, [cantando] ‘dun dun dun, dun dun dun dun’. O Max tocou a harmonia para o Howie, e acho que ele fez tanta força no vocal que, enquanto estava cantando, ele soltou um ‘dun, dun’ e um peido ao mesmo tempo”, explicou McLean em entrevista à Billboard.

A história inusitada foi confirmada pelo próprio Howie D à revista. “A gente tinha bebido muito naquele dia. E todos estavam naquela idade, especialmente o Nick [Carter], em que era engraçado soltar um peido, coisa de caras de 20 anos”, disse o cantor.

“Por coincidência, dentro da cabine, eu estava respirando muito forte ao cantar a minha parte, e acho que um outro tipo de 'ar' acabou saindo. Todo mundo deu risada, e o Max decidiu pegar o som e alterá-lo para transformá-lo no ‘dun dun dun dun dun dun dun’”, acrescentou.

Confira o clipe da música e tente decifrar onde está o pum de Howie: