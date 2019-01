Backstreet Boys revelam qual a pior música já lançada pelo grupo

Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, os Backstreet Boys, em agosto de 2018. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Os integrantes do grupo Backstreet Boys revelaram qual a pior música que já gravaram: If You Want It to Be Good Girl (Get Yourself a Bad Boy).

"A música nunca devia ter sido gravada. É o maior pedaço de m***", afirmou AJ McLean em um vídeo com "confissões" dos músicos no canal oficial dos Backstreet Boys.

Além dele, Kevin Richardson, Brian Littrell e Howie D também foram diretos na escolha. "Você sabe porque os fãs amam essa música? Porque o Nick canta ela inteira", brincou Brian.

Nick Carter, o vocalista principal da canção, porém, foi o único que parece não ter nada contra a música, lançada no álbum Backstreet's Back, em 1997: "Não há uma música que eu realmente não goste".

Ficou curioso? Ouça If You Want It To Be Good Girl (Get Yourself a Bad Boy), dos Backstreet Boys:

Confira também o vídeo em que os Backstreet Boys fazem algumas "confissões" [em inglês]:

