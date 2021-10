Backstreet Boys fará show em São Paulo em janeiro de 2023

Backstreet Boys em apresentação no Prêmio iHeartRadio Music em Los Angeles, em março de 2019 Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Após a paralisação dos eventos há mais de um ano e meio por causa da pandemia do novo coronavírus, o Backstreet Boys anunciou a nova data para o show em São Paulo. O evento acontecerá em 27 de janeiro de 2023.

A retomada da DNA World Tour foi confirmada pela produtora Live Nation.

“O tão aguardado show dos Backstreet Boys em São Paulo tem uma nova data para acontecer. Anota aí na agenda: dia 27 de Janeiro de 2023 o grupo apresenta seus hits no Allianz Parque”, anunciou a produtora do evento.

A Live Nation afirma que os ingressos continuam válidos para a nova data, não é preciso trocar.

O cancelamento em março de 2020 aconteceu na véspera do show, seguindo as instruções do governo de São Paulo. Na ocasião, muitos fãs já esperavam na fila do estádio.

Até que a nova data fosse anunciada, a produtora estava garantindo aos fãs que traria o show para São Paulo. “Pedimos que guardem seus ingressos, que continuam válidos. Entendemos que estão todos ansiosos.”

O plano inicial da DNA Tour no Brasil era realizar três shows do Backstreet Boys no Brasil: em Uberlândia (MG), Rio de Janeiro e finalizar em São Paulo. Os dois primeiros shows aconteceram, mas foi cancelado na capital paulista.

