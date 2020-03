Backstreet Boys cantam ‘I Want It That Way’ durante a quarentena

Backstreet Boys se apresentaram no Prêmio iHeartRadio Music em Los Angeles, em março de 2019 Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Os integrantes do grupo Backstreet Boys gravaram, cada um em quarentena em suas respectivas casas, um dos seus maiores sucessos, a música I Want It That Way. Os cantores participaram do iHeart Concert, uma iniciativa da emissora Fox que reuniu diversos artistas em um grande show pela internet no domingo, 29.

Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Nick Carter cantaram novamente o sucesso, que ainda contou com aparições dos filhos de Richardson, tocando instrumentos musicais, e Carter.

“Eu não tinha ideia de que o que eu precisava agora era uma reunião dos Backstreet Boys de pijama”, comentou a internauta Auntie Lesley. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o show do grupo em São Paulo, que ocorreria em 15 de março, foi adiado.

I had no idea what I needed right now was a Backstreet Boys pajama reunion — Auntie Lesley, in isolation (@hacks4pancakes) March 30, 2020

Além do grupo, participaram do concerto cantores como Billie Eilish, Mariah Carey, Shawn Mendes, Sam Smith e Camila Cabello. O objetivo do show, feito pela internet, foi arrecadar doações para auxiliar no combate ao coronavírus.

QUE VOZ! @samsmith cantou uma versão incrível de "How Do You Sleep?" acapella no evento #iHeartLivingRoomConcert, para arrecadar doações para ajudar na luta contra o COVID-19. #iHeartConcertonFOX #ToDieFor pic.twitter.com/M5VjDYk7Hk — Sam Smith Brasil (@SSMITHBRASIL) March 30, 2020