Baby do Brasil sobre término com Casagrande: 'Foi muito chato porque eu gosto de grude'

Baby do Brasil e Casagrande começaram a namorar em dezembro do ano passado. Foto: www.instagram.com/babydobrasiloficial/

O término do relacionamento entre Baby do Brasil e Walter Casagrande foi tranquilo e não traz mágoas para a cantora. Afinal, o fim se deu porque os dois não conseguiam conciliar a agenda, segundo relatou a ex-integrante dos Novos Baianos em entrevista ao programa da Fátima Bernardes nesta quinta-feira, 16.

Baby repetiu o que havia declarado em seu próprio Facebook uma semana após o término: os dois, que planejavam se casar, terminaram porque são muito ocupados. "Casão é um querido! A gente percebeu que não estava dando 'liga' por causa de nossas agendas. Tomei a decisão (de terminar o namoro) gostando dele e foi muito chato pra mim porque eu gosto de grude, de andar perto", disse ela.

Os dois, diz a cantora, terminaram o namoro para não sofrer no futuro. "Em um mês não consegui estar nem no Brasil, e essa distância ia trazer sofrimento. Achei que ia sofrer muito pra frente por causa desses desencontros e sou bem eufórica. Ia ficar muito triste se isso rolasse com a gente casado"