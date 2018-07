Baby do Brasil e Casagrande oficializam relacionamento no Instagram

Foto: Reprodução/Instagram Baby do Brasil

O comentarista e ex-jogador de futebol Walter Casagrande já havia anunciado o namoro com a pastora e cantora Baby do Brasil, mas as coisas acabam de ficar mais sérias.

Ela postou nesta quinta-feira, 29, a primeira foto dos dois juntos. É isso: Casagrande e Baby do Brasil já são 'Instagram official', ou oficiais no Instagram, como ficou consagrada a expressão em inglês.

Veja a foto: