Baby do Brasil comenta fim de namoro com Casagrande: 'Torço para que encontre a pessoa certa'

Cantora se pronunciou sobre fim do namoro. Foto: www.instagram.com/babydobrasiloficial/

Depois de Walter Casagrande ter confirmado o fim do namoro com Baby do Brasil, a cantora resolveu se manifestar sobre o término em suas redes sociais.

Por meio de comunicado publicado no Facebook, Baby explica os motivos que levaram à separação e elogia o ex. "Seguramos a notícia de comum acordo por vários dias antes do carnaval, para evitar muita exposição para nós dois, pois entendemos que deveríamos ser amigos e parar de investir num relacionamento amoroso, por constatarmos que nossos horários e agendas são incompatíveis e não iríamos conseguir ter uma vida de casa normal e ativa, como seria o ideal para um relacionamento sadio e feliz", escreveu Baby.

A cantora explicou a rotina dos dois no texto. A dela, cheia de shows, gravações de DVD e pregações e, a dele, como comentarista esportivo, palestrante e como 'missionário' para a libertação de dependentes químicos, impossibilitavam que os dois se vissem muito.

O texto ainda conta com relatos sobre o quão incrível foi o relacionamento e sobre o voto de castidade de Baby. "Foi intenso, apaixonante e comovente, deixou muitas pessoas felizes e mexeu com as bases do comportamento sexual de muitos homens e mulheres, tanto jovens como adultos, abrindo uma nova perspectiva para os casais que valorizam investir primeiro em conhecer o outro antes da relação sexual", disse.

Ela finaliza a publicação com votos de felicidade ao comentarista: "Ele agora está seguindo o caminho dele, da maneira que acredita ser o melhor e eu torço para que encontre a pessoa certa e seja muito feliz".