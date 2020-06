Babu Santana recebe carro novo prometido após prova do 'BBB 20'

Babu Santana ganha carro novo Foto: Instagram / @easycarros

O ator Babu Santana recebeu um carro que havia sido prometido para ele após uma prova do líder do BBB 20, em que ele chegou à reta final e acabou perdendo a disputa por um carro para Flayslane.

"Meu primeiro carro zero! Aí, filho, nada de ficar apertando os botões, hein?", brincou o ex-BBB nos stories de seu Instagram.

O veículo havia sido prometido pela empresa Easy Carros no início de abril, logo após a prova do líder. Horas depois, o perfil oficial da Fiat, patrocinadora do BBB, também publicou em suas redes sociais que daria um carro novo para o ator.

Confira abaixo a postagem de Babu Santana ao lado de seu novo carro: