Babu Santana lança seu segundo single, ‘Soul África’; ouça

'Soul África' é o segundo single lançado pelo ator e cantor Babu Santana Foto: YouTube / @BabuSantana / Reprodução

Mesmo estando confinado no Big Brother Brasil 20, o ator Babu Santana lançou um novo single. Intitulada Soul África, a canção fala sobre as raízes africanas da cultura brasileira, e foi lançada nesta sexta-feira, 17.

O segundo single do ator, que também é cantor e integra a banda Babu Santana e os Cabeças, conta como a tradição africana originou diversos gêneros musicais brasileiros e se manifesta até hoje na cultura do País, em especial na periferia.

A canção foi composta por Manoel Menezes, que também fez composições para o cantor Tim Maia, interpretado por Babu em um filme biográfico. "O Babu traz uma energia na interpretação das canções que é o que eu busco nas minhas composições. É incrível a maneira com que ele passa as coisas do coração. A música brasileira ganhou um grande cantor", comenta Manoel.

Babu tem feito sucesso na atual edição do BBB e sobreviveu a oito paredões até o momento. Recentemente foi anunciado que o ator irá ganhar um carro após perder uma prova do líder no programa que tinha como prêmio um automóvel.

Ouça a música:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais