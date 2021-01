Babu Santana lança ‘Sarau do Paizão’: ‘Nossa ancestralidade resiste’

Babu Santana lança 'Sarau do Paizão' nesta quinta-feira, 28 Foto: Divulgação

Depois do sucesso no Big Brother Brasil 20, Babu Santana, que também está na novela Salve-se Quem Puder, na Globo, irá lançar o Sarau do Paizão, nesta quinta-feira, 28, às 20h.

O novo projeto audiovisual de Babu visa enaltecer a história da poesia preta brasileira. São cinco episódios lançados semanalmente no YouTube, com interpretações inéditas de obras de Maria Firmina dos Reis, Elisa Lucinda, Abdias do Nascimento e Cruz e Sousa.

A temporada conta com grandes nomes e intérpretes como Elisa Lucinda, Flavio Bauraqui, Shirley Cruz, Rodrigo França, Danrley, Marcelo Mello, Nina Barros, Tatiane Mello, Diogo Rosa, João André, Undré T, Paloma Dalla Vecchia, Hugo Grativol, Saluh, Edinho, Poetas dos Vagões, além do próprio Babu Santana.

“Meu propósito é homenagear os grandes nomes da literatura preta brasileira. Nossa ancestralidade resiste e é arte que ferve no sangue. Todos os convidados fazem parte da minha história artística. É um momento único”, explicou Santana.

As apresentações serão grana ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro. A música desta temporada do “Sarau do Paizão” vem de Saluh e banda. Além disso, o espectador poderá conferir Flávio Bauraqui cantando sua música autoral Mentiras Digitais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais