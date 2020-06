Babu Santana lança playlist para homenagear cantores pretos

Babu Santana lançou a playlist após avaliar recomendações dos fãs Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O artista Babu Santana, que ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil 20, lançou nesta quarta-feira, 3, uma playlist que reúne diversos artistas pretos, com o objetivo de trazer visibilidade para o trabalho dos mesmos. A ação foi feita depois do ator pedir que os seguidores enviassem nomes de músicos pretos que servem de inspiração.

Intitulada É som de Preto, a playlist foi lançada no dia da estreia do perfil de Babu no Spotify, serviço de streaming de música. Além de ator ele também é músico, e possui uma banda, chamada Babu Santana e os Cabeças.

A publicação pedindo as sugestões foi feita em 26 de maio, tanto no Twitter quanto no Instagram, e foram feitos, no total, 20 mil comentários. “Deu uma trabalheira (gostosa) ouvir tudo, fazer o dever de casa e agora compartilho o setlist do Paizão”, disse o artista ao anunciar o lançamento da playlist.

Segue o fio Família! Como vcs estão? Por aqui rolou mta coisa, ouvi muitos de vcs e tá acontecendo um debate riquíssimo nas redes e fora delas. Quero falar disso c calma depois. Por ora, bora seguir ajudando o movimento e referenciando o trabalho de gente preta?#ésomdepreto (+) pic.twitter.com/qfv5ti6tId — Babu Santana (@BabuSantana) June 3, 2020

Entre os cantores com músicas selecionadas estão MV Bill, Linn da Quebrada, Karol Conká e Viegas, que participou do BBB 18. Enquanto estava confinado no reality show Babu lançou seu segundo single, com o nome Soul África, clique aqui para ouvir.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais