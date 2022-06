Babu Santana integra time de diretores do Nós do Morro: 'Usar minha visibilidade para contribuir'

Babu Santana é nomeado como diretor do projeto Nós do Morro e pretende usar sua visibilidade para ajudar o projeto social. Foto: Globo/Paulo Belote

"Tão importante quanto minha própria família biológica. Acho que até se confunde, porque não sei onde um [o Nós do Morro] começa e a outra [a família] termina. Praticamente a minha vida profissional inteira foi dedicada ao projeto. Posso resumir que a associação tem uma importância na minha vida tal qual a minha família." É assim que Babu Santana, recém nomeado como um dos diretores do Nós do Morro, descreve o significado do projeto para ele.

A associação cultural fica localizada no Rio de Janeiro e não tem fins lucrativos, pois o intuito é proporcionar acesso à arte e à cultura para crianças e adolescentes que moram na região do Vidigal, oferecendo atividades formativas nas áreas de teatro e cinema.

Babu foi um dos jovens contemplados pelo trabalho do grupo, que proporcionou seus primeiros passos na carreira artística, e atualmente, como diretor, vê a oportunidade de retribuir o que a organização lhe proporcionou.

"Participar desse time de diretores, ao lado de Marcelo Melo, Fátima Domingues e Luiz Paulo Correia Castro, é uma emoção. Eu ingressei como aluno no Nós do Morro aos 17 anos e de 1996 pra cá muita coisa mudou. Me ver na mesa da diretoria é uma honra muito grande", diz.

O ator revela que já estava disposto a ajudar e trazer mais recursos para o projeto mesmo como pessoa física. Afinal, ele conquistou ainda mais visibilidade depois do Big Brother Brasil 20 e queria usar isso para retribuir o apoio que teve de cada pessoa do Nós do Morro durante sua participação no reality show.

"Achei pertinente e uma honraria ser convidado para fazer parte do time de diretores. Acredito que posso usar minha visibilidade e amor que tenho pelo grupo para contribuir nessa retomada pós-pandemia. E mais do que ajudar o Nós do Morro, é uma forma de tentar não deixar essa arte morrer, e fortalecer o projeto é fortalecer o teatro", fala.

Babu foi aluno da associação e vê que entrar para o time de diretores tem grande significado para a sua história pessoal. Para organizar o projeto, o ator conta que as ideias estão a todo vapor mas, nesse primeiro momento, o foco é reestruturar e organizar tudo que ficou parado durante os dois anos de pandemia.

Além da organização interna, o ex-BBB pretende colocar todas as suas forças na busca de parcerias, mas explica que isso ainda tem sido difícil. "Primeiro precisamos organizar a casa, a parte administrativa e seguir em busca de patrocínio, que não está fácil e acabou ficando ausente nesses anos de pandemia", conta.

"Temos muitas metas para o Nós do Morro, pois queremos ir além de um grupo social. Queremos transformar numa produtora de teatro de cinema e fortalecer o que eu acho que é o mais forte da gente: a escola, né? Porque está diretamente ligada ao nosso lema, que é dar acesso a quem não tem acesso", revela.

No momento, as inscrições para participar das aulas do Nós do Morro estão encerradas. A associação está com duas turmas de 25 a 30 pessoas, mas em breve será possível participar do processo para fazer parte do grupo. "Mas pode chegar lá, caso queira conhecer ou fazer alguma parceria com o projeto, estamos de portas abertas", diz.

Selo 'Paizão Records' incentiva artistas do trap

Além de ser ator e diretor do Nós do Morro, Babu Santana tem investido no lado musical e já possui até um selo: o Paizão Records. Tudo começou com uma pesquisa para trazer o gênero trap para sua banda e, quando percebeu, estava encantado com os meninos que foi conhecendo.

O cantor explica que o selo surgiu por estar trabalhando com artistas que, até então, eram desconhecidos desse cenário e, conforme ia conversando com os meninos e passando sua visão de mundo, as músicas foram ganhando forma e surgiu a necessidade de alcançar mais pessoas.

"Eu queria dar essa visibilidade para cada um conseguir gerir as suas carreira. E eu até brinco que eu tenho o selo Paizão Records, mas trabalhamos quase como uma cooperativa porque nos ajudamos dentro desse cenário que é o trap. É uma forma de exercitar esse meu outro lado, que é a parte de direção e produção de artistas. E isso eu entendi com o Nós do Morro, que eu sou um comunicador e ator por amor e paixão", fala.

O último lançamento musical de Babu foi a música Tô Rico​, pelo selo Paizão Records, ao lado de Ramaciote, Nbeatz, Kowl, Madyer Fraga, Manuh Silva, Hugo Grativol, Nego Joca, Vianna O Zero e ELARI.

Babu Santana relembra participação no 'BBB 20'

Babu Santana foi ver trechos do BBB 20 recentemente, praticamente dois anos depois de ter participado do programa, e pontua que essa é uma experiência muito particular na vida de uma pessoa.

"Se a pessoa segue no mesmo rumo que eu, que sai dois dias antes da final, a gente começa a traçar paradoxos e paralelos de coisas que aconteceram lá dentro e é até difícil fazer uma reflexão hoje em dia, depois de ter passado por uma experiência antropológica como essa. Eu convivi com pessoas lá dentro que aqui fora eu não conviveria", fala.

Avaliando sua participação dois anos depois, o ator confessa que tinha receio de que sua imagem ficasse atrelada apenas ao programa e o resultado foi totalmente diferente.

Babu não esconde o orgulho de ter participado e de ser um ex-BBB, pois foi graças ao programa que conseguiu transmitir seus pensamentos e alcançar mais pessoas:"Tenho muito orgulho de ter participado do BBB 20 e ter conseguido transmitir vários tipos de pensamentos, além de aprender muito".

"O BBB foi muito positivo na minha vida e as pessoas me perguntam se eu iria para outra edição. E, sim, iria amarradão. Vou te falar, o Big Brother foi uma grata surpresa na minha vida", diz.