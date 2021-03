Babu Santana faz um apelo aos seus seguidores nas redes sociais: ‘não desistam dos seus sonhos’

Babu Santana fala sobre suas conquistas e pede aos seus fãs que não desistam de lutar pelos seus sonhos Foto: Globo / Divulgação

Babu Santana usou suas redes sociais para refletir sobre as mudanças e as conquistas na sua vida. Posando na piscina da sua casa na Ilha da Gigóia, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 15, o ator e atração do Big Brother Brasil 20 se abriu com seus seguidores.

“Descalço, com pé na água e a imagem da minha mãe ao fundo. Às vezes fico nesse cantinho aqui refletindo sobre a vida, sabe? Como as coisas mudaram, agradeço todos os dias e sei que ela me abençoa de onde estiver”, escreveu, referindo-se ao grafite com a imagem de Maria Rosa, falecida em 2015, aos 55 anos.

“Então, só quero pedir uma coisa pra vocês: não desistam dos seus sonhos, não desiste daquilo que você acredita, busca nas pequenas oportunidades uma maneira de você realizar o que quer”, afirmou Babu.

Na terça-feira, 16, em nova postagem vestindo um quimono, ele escreveu: “Vocês lembram do especial de Diabetes que fiz pro Fechado com Paizão? Bom, desde então venho cuidando ainda mais da minha saúde, praticando exercícios, esportes, e uma coisa que eu sempre disse é: a gente tem que fazer esporte porque é divertido! Não só pra emagrecer e etc.”, contou.

“Se vc é uma pessoa que não curte muito academia, exercícios físicos, busca algum esporte pra fazer. Além de te fazer bem, você vai ficar felizão”, finalizou Babu.

O ator estará de volta à televisão como o policial Naninho da novela das 19h da Rede Globo, Salve-se Quem Puder, que reestreia no dia 22 de março.

Em fevereiro, Babu anunciou que não está mais namorando com Tatiane Melo. Em postagem no Instagram, ele revelou que o término foi amigável e agradeceu a influenciadora digital pelos momentos vividos juntos.