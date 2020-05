Babu Santana fará live no YouTube: 'Vou cozinhar, cantar e fazer aquela resenha'

Babu Santana, do 'BBB 20' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Babu Santana anunciou pelo Instagram nesta terça-feira, 12, que fará uma live no próximo domingo, 17, às 14h, atendendo a pedidos de fãs. Chamada Quintal do Paizão, a transmissão ao vivo marca o lançamento de seu canal oficial no YouTube, que será voltado para discussões sobre futebol, culinária, dança, música e BBB.

"Paizão tem uma mega novidade para vocês. Vai rolar minha primeira live no YouTube para a família todinha assistir junto e matar a saudade. Vou cozinhar, cantar e fazer aquela resenha", disse.

Na live, Babu vai conversar com Ana Maria Braga, o jogador Gabigol, Manu Gavassi, Xande de Pilares, Thelma Assis e outras personalidades ainda não anunciadas. A iniciativa segue a onda de muitos artistas desde o início da quarentena do novo coronavírus.

Com clima intimista e descontraído, o canal tem o objetivo de levar aos fãs do 'Paizão' detalhes sobre a rotina dele. Os conteúdos do canal serão publicados semanalmente aos domingos.

Recentemente, Babu Santana anunciou que foi contratado pela Globo e comemorou nas redes sociais. "Em tempos difíceis, como esse que passamos, é um privilégio dizer a vocês que paizão não está mais desempregado. Gratidão à Rede Globo e a todos vocês que torcem por mim."