Babu Santana fala sobre susto ao voltar a acompanhar notícias após 'BBB'

Babu Santana, que participou do Papo de Segunda do dia 4, falou sobre como foi sair do BBB e se deparar com o mundo em plena pandemia do novo coronavírus.

O ator afirmou que os participantes não "dimensionaram" o que Tiago Leifert falou durante abordagem para falar sobre a pandemia dentro da casa.

"A gente pensou que, em algum momento, o programa foi estendido porque a quarentena ia acabar e estava tudo sob controle. Hoje a gente percebe que era uma sensação falsa que a gente teve de que a partir dessa quarentena tudo ia melhorar", lembrou.

Em seguida, comentou: "Sete dias que eu saí que comecei a ver noticiários e tudo mais. Ver caminhão com corpos, as pessoas jogando corpo na rua e queimando, não tem leito para ficar internado, essas coisas realmente foram assustadoras".

Já Manu Gavassi, que participou do Encontro com Fátima Bernardes nesta terça-feira, 5, falou sobre sua ausência nas redes sociais após sair do BBB 20: "Não é um sumiço tão grande assim para quem ficou três meses na TV. Mas eu precisei de um tempinho com a minha família para entender o que estava acontecendo. Foi um choque muito grande".

"Foi uma atitude bem responsável do programa passar para a gente a informação do corona[vírus] de uma maneira mais tranquila. Ia causar um desespero muito grande", elogiou a cantora sobre as informações passadas por Leifert no confinamento.

Por fim, Manu Gavassi concluiu: "Eu não fazia a menor ideia do nível que estava. Precisei de um tempinho para entender o que estava acontecendo no mundo".

