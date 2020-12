Babu Santana anuncia novo projeto na Globo: ‘Gravações a mil’

Babu Santana está com novo projeto na Rede Globo Foto: Globo/ Divulgação

Babu Santana compartilhou, nesta terça-feira, 1, uma foto diretamente do Projac da Rede Globo, no Rio de Janeiro, para anunciar que mais um projeto em sua carreira está em andamento.

Ainda sem revelar do que se trata, o ator aparece de máscara posando ao lado do símbolo da emissora. No Instagram, ele escreveu a seguinte legenda:

"Gravações a mil por aqui! Em breve vocês vão poder saber mais dos meus projetinhos aqui na firma", revelou. Nos comentários, diversos fãs do ex-BBB comemoraram a conquista.

"Sucesso, você merece", “Feliz por tudo que está acontecendo a você. Inspiração a todos”, “Parabéns, a vitória sempre vem” e "Estou louca para saber o que é" foram alguns dos comentários dos seguidores.

Depois da sua participação marcante no Big Brother Brasil 20, o ator tem conquistado mais oportunidades de trabalho na televisão. Recentemente, ele estrelou o personagem Muhammad Ali no programa Falas Negras, da Globo. “É uma honra interpretar esse ícone”, disse Santana, em seu Instagram, na época.