Aziz Ansari deleta internet e redes sociais do celular

O ator Aziz Ansari, criador e protagonista da série 'Master of None'. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Dev Shah, personagem de Master of None, é um homem de 30 anos que usa o Tinder, Instagram e outras redes sociais como qualquer outra pessoa. Mas Aziz Ansari, ator que o interpreta, resolveu banir esses e outros meios de comunicação do celular.

Em entrevista ao GQ Style, Ansari disse que a obsessão por "ver algo novo" se tornou um vício.

"Quando você vê uma nova postagem no Instagram ou vai ao The New York Times para ver se há algo novo, não é sobre o conteúdo. É apenas sobre ver algo novo. Você se vicia nesse sentimento", afirma.

Segundo ele, a pessoa não será capaz de controlar a si mesma. "Então a única maneira de lutar contra isso é tirar você mesmo dessa equação e remover todas essas coisas. O que acontece é que, eventualmente, você se esquece disso e não se importa mais", disse.

Ansari confessa que foi difícil no começo, mas, aos poucos, a sensação de que o que você procura não é o que você precisa surgiu. "Você não precisa olhar todos aqueles site que você lê enquanto está no táxi. É melhor apenas sentar e ficar só com sua mente por um minuto", declara.

O ator disse que parou com o hábito de chegar em casa e ler sites por uma hora e meia, procurando por algo novo. Em vez disso, ele lê livros e, atualmente, está lendo três.

Questionado sobre precisar se atualizar com notícias do mundo e da política, Ansari diz que tudo parece sensacionalista.

"Não parece que estamos lendo notícias pelas razões que costumávamos ler, que era ter uma melhor noção do que está acontecendo no mundo. Parece que estamos lendo sobre o que ocorre do Monday Night Raw (programa de luta livre), tudo parece tão sensacionalista", afirma.

Assim, se você se afasta dessas coisas, "você não é infectado com essa toxicidade o tempo todo", diz o ator. "Tudo está bem! Não estou fora do alcance de nada. Se algo realmente acontecer, eu encontrarei sobre isso", disse.

