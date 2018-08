Azealia Banks faz vaquinha online para processar Russell Crowe

Rapper Azealia Banks e ator Russell Crowe Foto: Brendan McDermid/Reuters|Mario Anzuoni/Reuters

A rapper Azealia Banks criou uma vaquinha online para processar o ator Russell Crowe por caso de agressão durante uma festa em 2016. Ela afirma que sua carreira foi afetada por causa do incidente.

"Isso não se trata de arrecadar dinheiro para mim, mas sim de dizer ao mundo que mulheres negras são vítimas do mesmo tipo de violência nojenta que os homens em Hollywood praticam contra as mulheres. É importante passar a mensagem que as mulheres negras também merecem justiça nessas situações", escreveu a cantora na descrição da campanha 'Processe Crowe por cuspir em Azealia Banks'.

Em 2016, a rapper foi expulsa de uma festa do ator após supostamente ter feito ameaças violentas contra os convidados. Ela o acusa de ter cuspido nela, sufocado-a e, ainda, de tê-la chamado por uma palavra racista.

Azealia também afirma que o episódio causou dano irreparável à sua carreira, bem como "muito dano emocional". Ela pretende arrecadar 100 mil dólares (aproximadamente R$ 383 mil) e, caso ganhe o processo, doará o dinheiro para a limpeza dos oceanos.

"Tantas coisas como essa [agressão] acontecem na indústria do entretenimento e já está na hora das pessoas que fazem isso serem reprimidas e pararem com esse comportamento violento", diz a rapper.