Azealia Banks é banida do Twitter duas vezes em um dia

Azaealia Banks foi banida duas vezes do Twitter em um dia. Foto: Reprodução/Facebook

Azealia Banks é conhecida por sua extensa lista de desafetos e brigas nas redes sociais e o mais novo alvo da cantora foi o ex-membro do One Direction, Zayn Malik. O cantor, que agora segue carreira solo, lançou seu mais novo videoclipe para a canção Like A Would, o que despertou a ironia da rapper, que postou em seu Twitter um compilado de imagens comparando o vídeo de Zayn, com vários momentos de sua carreira.

Azealia Banks is accusing Zayn of ripping off her style/aesthetic. pic.twitter.com/FJGyIPt1tO — Shady Music Facts (@musicnews_shade) May 10, 2016

Não demorou muito para que os fãs de Zayn respondessem pela atitude da rapper, ela como de costume, rebateu atacando-os com diversos comentários, utilizando termos pra lá de homofóbicos quando se referiu ao ex-directioner. Em cerca de algumas horas a conta de Azealia foi denunciada em massa por fãs de diversas cantoras e cantores que ela já atacou na rede social em questão e em seguida foi suspensa pelo próprio Twitter.

Mas a rapper não se deixou abater e criou uma nova conta, iniciando uma série de ataques diretos aos fãs que a denunciaram. Em pouco tempo, o Twitter também suspendeu a segunda conta de Azealia.

Para piorar ainda mais a situação da rapper, a sua aparição no RINSE|Born & Bred Festival foi cancelada devido à sua postura polêmica e pelos comentários homofóbicos.

After repeated abuse, Azealia Banks has officially been suspended from Twitter. pic.twitter.com/HXf1XcYAvx — Shady Music Facts (@musicnews_shade) May 12, 2016

O festival divulgou um comunicado oficial em suas redes sociais, explicando que cancelaram a aparição de Azealia Banks, pois o evento consiste em celebrar as diferenças e direitos iguais, o que nada combina com as mais recentes atitudes da rapper.