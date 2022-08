Axl Rose cumprimenta fãs ao chegar em Manaus para show

Os integrantes da banda Guns N’ Roses desembarcaram em Manaus, na tarde da última segunda. Foto: Twitter/@@gnrnewsbrasil

Os integrantes da banda Guns N’ Roses desembarcaram em Manaus, na tarde da última segunda-feira, 29, três dias antes do show pela turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, tão aguardada pelos fãs. Essa é a décima vinda do grupo ao Brasil, mas a primeira apresentação na capital do Amazonas. Eles se hospedaram no Juma Ópera Hotel, no centro da cidade. Ao chegar no local, o vocalista Axl Rose cumprimentou seus admiradores.

Vários vídeos que estão circulando na web nesta terça-feira, 30, mostram o líder da banda conversando com os fãs, bastante animado.

A banda está na cidade, onde começa uma série de shows pelo Brasil antes e depois do Rock in Rio 2022 . Além de Manaus (e do festival), Axl Rose, Slash e Duff McKagan se apresentam em Recife (4/9), Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9). A turnê viaja pela América do Sul, com 14 shows no total.