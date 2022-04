Avril Lavigne vai se casar: ‘Te amo para sempre’

Avril e Mod Sun usam anéis em formato de coração desde o dia em que se conheceram, por isso, ele escolheu o formato para eternizar a união num anel de casamento. Foto: Instagram / @avrillavigne

A princesa do rock, Avril Lavigne, 37, disse sim para o cantor Mod Sun, 35. O pedido de casamento foi feito em Paris, em frente à Torre Eiffel e a cantora usou as redes sociais para compartilhar o momento romântico com os fãs.

Os dois estão juntos desde 2021 e Mod Sun declarou que sabia que esse dia ia chegar desde o momento em que conheceu Avril.

“No dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única. Juntos para sempre até que nossos dias acabem. Eu tive um sonho onde eu pedi em casamento em Paris. Peguei um anel e pedi para você o usasse. Eu estava de joelhos enquanto olhava em seus olhos. Você é mais linda do que as minhas palavras podem descrever. Agarrei sua mão, dei um último suspiro… Eu disse ‘você quer se casar comigo?’, ela disse ‘sim’”, publicou o cantor em seu Instagram.

Avril exibiu orgulhosa o anel em formato de coração e disse que o símbolo tem um significado especial para o casal, em entrevista à People.

"Ele sabia desde o início que eu queria um anel com o formato de um coração, porque no dia em que nos conhecemos, ambos tínhamos um anel em formato do coração. Nós o usamos todos os dias a partir disso, então faz sentido que o anel de noivado tenha esse formato também. Eu amei demais!".