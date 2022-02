Avril Lavigne se emociona com fãs brasileiros após anúncio de show no ‘Rock in Rio’

'As pessoas ficaram enlouquecidas', diz Avril Lavigne sobre show no Brasil Foto: Instagram @Avrillavigne

A cantora Avril Lavigne se emocionou com a reação dos fãs brasileiros após a confirmação do seu Show no palco Sunset no Rock in Rio, no dia nove de setembro. Na mesma data o palco mundo será ocupado por Bill Idol, Green Day, Fall Out Boy e Capital Inicial.

A cantora, que lança um novo álbum, Love Sux, na próxima sexta, 25, foi uma das artistas mais solicitadas pelo público, o que foi uma surpresa para Avril.

Em entrevista à Forbes ela contou que ficou emocionada com a energia dos fãs, mesmo depois de sete anos sem se apresentar no Brasil. "As pessoas ficaram enlouquecidas. E é tão emocionante e tão especial ainda ter uma base de fãs lá que é tão sólida e duradoura ao longo dos anos", revelou Avril.

“Eu honestamente atribuo isso ao tempo que passei em todos esses outros países em turnê e como fui dedicada. Eu dediquei minha vida inteira à minha música, e muitas vezes penso sobre o quão especial e único é ter isso como minha vida. E eu sou muito agradecida".

Além do show, o novo álbum de Avril Lavigne, Love Sux, está sendo muito esperado pelos fãs brasileiros, e conta com os singles Bite Me e Love It When You Hate Me.

Love Sux da Avril Lavigne estreia nessa sexta e eu tô como: #LoveSux #AvrilLavigne pic.twitter.com/lasfe7J6DK — Lukee (@LukeeFrom) February 23, 2022

Além das músicas do novo álbum, Avril deve trazer alguns clássicos durante a apresentação no Rock in Rio, como os singles Sk8er Boi, Complicated, Girlfriend, When You’re Gone, My Happy Ending, que marcam a carreira da cantora.