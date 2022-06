Avril Lavigne recria capa do álbum 'Let Go', lançado há 20 anos

Após relançar o álbum 'Let Go', Avril Lavigne recriou a capa do disco 20 anos após o lançamento original. Foto: Mike Blake/REUTERS

A cantora Avril Lavigne recriou a capa de seu famoso álbum de estreia, Let Go, lançado há 20 anos. Para comemorar as duas décadas do disco, a artista revisitou o mesmo local em que tirou a foto original em Nova York e publicou o resultado no TikTok.

"Fui até o local onde fotografei a capa de meu álbum de estreia Let Go aqui em Nova York", escreveu no Twitter. Avril recriou a capa do álbum com base em uma trend do TikTok, em que os usuários recriam fotos de quando eram crianças, utilizando a música I'm Just a Kid, do Simple Plan.

A cantora tinha apenas 18 anos quando lançou o disco de estreia, que trouxe sucessos como Complicated e Sk8er Boi. No início de junho, ela lançou uma edição comemorativa de Let Go, que inclui as 13 músicas originais e mais seis faixas bônus, incluindo a versão de Breakaway, famosa na voz da cantora norte-americana Kelly Clarkson.

Confira o vídeo em que Avril recria a capa do álbum: