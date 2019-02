Avril Lavigne lança novo álbum depois de 5 anos; ouça

Avril Lavigne Foto: YouTube / @Avril Lavigne

Avril Lavigne lançou Head Above Water, seu novo álbum, nesta sexta-feira, 15. Seu último disco havia sido Avril Lavigne, lançado em novembro de 2013, há mais de cinco anos.

As músicas estão disponíveis em plataformas digitais como o Spotify, Apple Music, iTunes Store, Google Play, Amazon, Tidal e Deezer, além do YouTube.

Parte das músicas têm letras que abordam a relação da cantora com a doença de Lyme, da qual sofreu nos últimos anos. Em uma das faixas, Dumb Blonde, há a participação da rapper Nicki Minaj.

Ao todo, são 12 músicas: Head Above Water, Birdie, I Fell In Love With The Devil, Dum Blonde (Nicki Minaj), It Was In Me, Souvenir, Crush, Goddess, Bigger Wow, Love Me Insane e Warrior. Clique aqui para ouvir Head Above Water, novo álbum de Avril Lavigne.

"Passaram-se cinco anos desde que lancei meu último álbum. Passei os últimos anos em casa, lutando contra a doença de Lyme. Esses foram os piores anos da minha vida e eu passei por batalhas tanto físicas quanto emocionais", escreveu a cantora ao anunciar o lançamento do novo álbum, em setembro de 2018.

Avril Lavigne fez bastante sucesso nas rádios do País especialmente com seus dois primeiros álbuns, Let Go (2002) e Under My Skin (2004). Em 2007, lançou The Best Damn Thing e, só voltou a gravar um novo disco quatro anos depois, em Goodbye Lullaby. Em 2013, lançou Avril Lavigne, seu trabalho mais recente até então.

Confira abaixo algumas faixas de Head Above Water, novo álbum de Avril Lavigne:

