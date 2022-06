Avril Lavigne lança filtro de realidade aumentada de 'Sk8er Boi' no Instagram; veja como usar

Avril Lavigne durante o Grammy Awards em abril de 2022. A cantora tem realizada diversas ações para promover o relançamento do álbum 'Let Go', que completou 20 anos. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

As comemorações do aniversário de 20 anos do álbum Let Go continuam a todo vapor. Depois de divulgar uma versão estendida do disco de 2002, Avril Lavigne lançou um filtro de realidade aumentada no Instagram com o tema da música Sk8er Boi.

O efeito funciona como um game, no qual os fãs podem fazer um passeio de skate com um avatar da cantora enquanto escutam a música. No jogo, os usuários precisam coletar moedas e desviar de obstáculos.

Para utilizar o filtro, basta entrar no perfil de Avril e ir até "efeitos" no botão com três estrelas. Em seguida, escolha a opção "Sk8 The 2000s" e clique em "testar".

Além do game, a cantora lançou um lyric video (videoclipe com a letra) de Breakaway. A música ficou conhecida na voz de Kelly Clarkson, mas foi escrita por Avril, que gravou uma nova versão da canção para edição de 20 anos de Let Go.

A regravação ganhou também um vídeo de bastidores, no qual a artista explica que a música foi cortada do álbum original antes de ser entregue para Kelly Clarkson. Ela chegou a alcançar o topo da parada da Billboard em 2004.