Avril Lavigne lança cover de ‘Hello’ de Adele

Avril Lavigne lançou conver de música da Adele. Foto: Mike Blake/REUTERS/ Tom Nicholson/Reuters

Avril Lavigne surpreendeu os fãs com mais um lançamento. A cantora divulgou uma nova versão de Hello, música da Adele, na sua voz.

O ano de 2022 tem sido de muitas novidades na carreira da cantora, que lançou o álbum Love Sux, iniciou uma turnê internacional e compartilhou uma versão comemorativa do Let Go.

A releitura faz parte do projeto Spotify Singles, no qual a Lavigne mostrou muita potência vocal e talento na releitura da faixa, lançada originalmente pela cantora britânica, em 2015, no álbum 25.

Junto de Hello, Avril também brindou a nova era de seu trabalho com uma versão acústica da música Love Sux. Em comunicado para a imprensa, de acordo com a Rolling Stone, Avril revelou que é grande admiradora do trabalho de Adele.

“Eu amo a canção Hello, da Adele, e eu era doida para fazer um cover. O Spotify Singles foi uma oportunidade divertida para fazer essa versão, assim como recriar minha própria música Love Sux em formato acústico“, disse ela.