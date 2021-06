Avril Lavigne grava vídeo dublando 'Sk8er Boi' ao lado de Tony Hawk; assista

A canadense Avril Lavigne Foto: Reuters/Lucas Jackson

A cantora Avril Lavigne fez sua estreia no TikTok com uma parceria lendária. No vídeo ao som de um dos seus primeiros hits, Sk8er Boi, Avril aparece junto com ninguém menos que o skatista Tony Hawk.

Com figurino bem anos 2000, a cantora aparece dublando sua música - quando chega no refrão que fala sobre um skatista, a câmera vira para Hawk, que faz manobras da maneira que marcou seu nome no mundo dos esportes.

Lançada em 2002, Sk8r Boi recebeu uma indicação ao Grammy na categoria de Melhor Performance Vocal de Rock Feminino, em 2003. Ao todo, o single vendeu mais de 1,8 milhão de cópias no mundo e, segundo a Spin Magazine, a música possui o 5º melhor refrão pop-punk do século 21.

Já Tony Hawk dominou as competições de skate nas décadas de 1980 e 1990. Ele foi nomeado top vert, abreviação de melhor em vertical, todos os anos de 1984 a 1996. Ele ganhou 73 títulos e criou dezenas de manobras do esporte.