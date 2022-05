Avril Lavigne esgota ingressos para show em São Paulo em minutos e fãs se revoltam

A cantora Avril Lavigne fará show no Espaço das Américas em setembro. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP

Os fãs de Avril Lavigne estão revoltados com a velocidade com que os ingressos para o show dela se esgotaram nesta segunda-feira, 16. A cantora se apresentará no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 7 de setembro.

O site Eventin, que comercializa as entradas para os shows, abriu a venda às 10h e há relatos de consumidores que não conseguiram mais ingressos às 10h05, por exemplo.

A empresa chegou a ser notificada pelo Procon na época da comercialização para os shows do Coldplay na capital paulista. Na ocasião, os ingressos também se esgotaram rapidamente.

Para o show da Avril Lavigne, foram vendidos oito mil ingressos. Ainda não há previsão para que novos shows ocorram.

No Twitter, a revolta dos internautas é grande. Muitos pedem, inclusive, que a artista faça mais apresentações. Ela também será uma das atrações do Rock In Rio.

GENTE QUE PORRA QUE ACONTECEU COM A EVENTIM PRO SHOW DA AVRIL LAVIGNE????? Entrei 10h no site e já tava TUDO esgotado, que bug foi esse???? — lucy in the sky (@avecdiiamants) May 13, 2022

ingressos da pré-venda do show da avril lavigne em são paulo esgotaram em menos de 1 minuto, mas não era ela que era flop, não tinha fãs depois de 20 de carreira, não dava sold out e não fazia mais hit? a gata tem nome, extremamente LENDÁRIA pic.twitter.com/YBmxBJCHj5 — lizzy grant ×͜× (@lbsjoy) May 13, 2022

BIZARRO!!! Ingressos para show da Avril Lavigne esgot em apenas 9 SEGUNDOS. pic.twitter.com/jnfpugnCzz — 1996pra1997 (@NasciEm97fml) May 16, 2022

10h: abertura das vendas do show da avril Lavigne 10:01h: tudo esgotado???? tá IMPOSSÍVEL comprar ingresso pra qualquer evento sem passar nervoso — arrogante diurno (@mandynudes_) May 16, 2022

eu vou ver a avril lavigne mano se fui triste não me lembro — ִֶָ (@thelloweengirl) May 16, 2022