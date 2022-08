Avril Lavigne diz que filme inspirado na música 'Sk8er Boi' já possui diretor

Avril Lavigne disse que filme inpirado em 'Sk8er Boi' contará com participações especiais de amigos 'com inclinação musical'. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

Além de investir em um novo álbum, a cantora Avril Lavigne pretende apostar na indústria cinematográfica. Atualmente, a artista está envolvida em um projeto de um filme inspirado na música Sk8er Boi, um dos maiores hits dela, e revelou que o longa já possui um diretor.

Em entrevista publicada nesta terça-feira, 30, na revista norte-americana Variety, Avril deu mais detalhes sobre a produção e disse que amigos "com inclinação musical" farão participações especiais no projeto.

Sk8er Boi faz parte do álbum de estreia da cantora, Let Go, lançado há 20 anos. Recentemente, o disco ganhou uma edição comemorativa e Avril chegou a recriar a icônica fotografia que se tornou a capa.

Nesta quarta, 31, a artista ganha uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. A primeira vez que Avril visitou o local foi com 16 anos, quando trabalhava no álbum que a levaria ao estrelato.

À Variety, ela disse que retornar ao lugar para ganhar o reconhecimento representa um "fechamento de ciclo". "Na minha primeira vez em Los Angeles, eu tirei uma foto e eu não me lembro com qual [estrela] era, mas eu estava com uma camiseta que dizia 'skate não é crime'", contou.

O último lançamento da cantora foi o álbum Love Sux, que chegou ao público no início deste ano após um hiato de 3 anos. Em setembro, Avril se apresenta em São Paulo e no Rock in Rio.

