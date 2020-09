Avril Lavigne completa 36 anos 'sem envelhecer' e contra teorias da conspiração

Avril Lavigne em foto tirada em 23 de fevereiro de 2003 (à esquerda) e em 8 de maio de 2019 (à direita) Foto: Mike Segar / Mario Anzuoni | Reuters

A cantora Avril Lavigne comemora seu aniversário de 36 anos de idade neste domingo, 27. Nesta semana, a cantora anunciou que fará uma live beneficente para arrecadar fundos para pessoas com a doença de Lyme, com a qual sofreu ao longo de anos.

Nos últimos anos, diversos fãs e internautas costumam fazer piadas sobre a idade da cantora, que ainda tem uma aparência muito parecida à que tinha quando começou a fazer sucesso, por volta dos anos de 2002 e 2003.

Naquela época, emplacou hits como Complicated, Sk8er Boi, I'm With You, Don't Tell Me, My Happy Ending, Nobody's Home e He Wasn't nas rádios brasileiras. Anos depois, voltou com Girlfriend [que chegou a ter versão com o refrão em português e outras línguas] e When You're Gone. Após cinco anos sem gravações, a cantora lançou um novo álbum, Head Above Water, em 2019.

"Passaram-se cinco anos desde que lancei meu último álbum. Passei os últimos anos em casa, lutando contra a doença de Lyme. Esses foram os piores anos da minha vida e eu passei por batalhas tanto físicas quanto emocionais", contou.

"Eu tinha aceitado a morte e podia sentir meu corpo se desligando. Eu sentia como se estivesse me afogando. [...] Minha mãe me segurou. Em seus braços, eu escrevi a primeira música que estou lançando para contar a minha história", prosseguiu (clique aqui para ler mais sobre seu trabalho mais recente).

Confira abaixo algumas postagens de internautas brincando sobre a idade que Avril Lavigne aparenta ter:

Descobri o segredo da Avril Lavigne! Não é que ela não envelhece, é que quando ela era nova já tinha cara de velha! — Lorelay Fox (@Lorelay_Fox) August 22, 2018

A falsa teoria de que Avril Lavigne 'morreu e foi substituída'

Nos últimos anos, ganharam força nas redes sociais 'teorias da conspiração' que indicavam que a cantora teria morrido, sendo substituída por uma sósia - algo mais ou menos parecido com a lenda que envolveu Paul McCartney há muitos anos.

A base seriam mudanças de aparência, estilo musical, conteúdo das letras, entre outras coisas que facilmente ocorrem ao longo da carreira de um artista - especialmente quando se inicia ainda adolescente.

A própria Avril Lavigne já falou sobre os boatos em entrevista ao programa de rádio Kyle and Jackie O, em novembro de 2018.

"Sim, algumas pessoas pensam que eu não sou a 'verdadeira eu', o que é muito estranho. Tipo, por que eles pensariam isso?", afirmou.

Em live no Facebook realizada em 2017, ela respondeu a um fã que também levantou a questão: "Não, eu não estou morta. Estou aqui."

Relembre algumas músicas de Avril Lavigne no YouTube: