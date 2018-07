Avó revela motivo de crianças invadirem entrevista da BBC

O vídeo das crianças que invadiram a entrevista ao vivo do professor Robert Kelly à rede britânica BBC é, desde ontem, um dos assuntos mais comentados da internet. É difícil escolher o momento mais hilário dessa história: seria a dancinha serelepe da primeira criança que entra no quarto? O segundo filho que mostra toda a sua destreza com o andador? Talvez a mãe, desesperada, que entra derrapando para arrancar os filhos dali? Ou então a tentativa dela de fechar a porta sem ser vista?

Mas o que todos deveriam estar se perguntando mesmo era por que, afinal, as crianças entraram no escritório do pai e fizeram ele pagar esse mico monumental.

O casal Robert Kelly e Jung-a Kim, com sua filha mais velha Foto: Reprodução Facebook

Em entrevista ao jornal Daily Mail, a avó das crianças, Ellen Kelly, disse que os netos ouviram vozes vindas do quarto que o professor usa para home-office. Nesse mesmo lugar, explicou Ellen, a família costuma realizar chamadas pelo Skype com Robert e sua mulher, Jung-a Kim. "As crianças ouviram vozes vindas do computador e pensaram que éramos nós. Foi divertidíssimo", conta.

Segundo Ellen, seu filho Robert é um especialista sobre assuntos relacionados à política da Coreia do Sul - tema da entrevista para a BBC -, e que sente muito orgulho dele. Mas que depois deste evento "épico", aconselhou o filho a trancar a porta.