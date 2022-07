Aviões do Forró confirma 'Aviões Fantasy 2022'; confira o line-up

'Depois de dois anos sem poder realizar um dos meus eventos favoritos, toda a energia acumulada irá transbordar com muita alegria', comemora Xand Avião. Foto: Aviões do Forró

O vocalista da banda Aviões do Forró, Xand Avião, usou as redes sociais para anunciar que, após dois anos sem a tradicional festa à fantasia, Aviões Fantasy, o evento retorna este ano e já tem data e local confirmados: 17 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza.

Além do dono da festa, a edição confirmou as apresentações de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Mari Fernandez, Gustavo Mioto e Felipe Amorim.

"Depois de dois anos sem acontecer, nada mais justo do que um line up incrível para fazer a espera valer a pena. Esse time de peso vai fazer o tempo ficar maluco nesse Fantasy, vamos para o futuro, para o passado e, não importa o tempo, o que não vai faltar é muita música boa e diversão para todo mundo”, afirmou Xand. A última edição do evento, em 2019, atraiu 52 mil fantasiados.

Os valores variam de R$ 80 a R$ 1.450 e os ingressos estão à venda desde sábado, 1º de julho, no site da Brasil Ticket.