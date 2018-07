Avião que levava Xuxa é atingido por raio e precisa fazer pouso de emergência

Foto: Geraldo Bubniak/Estadão

Atualizado em 05/12, às 20h05

O avião que levava Xuxa para a inauguração da Casa X em Teresina, capital do Piauí, foi atingido por um raio na tarde desta segunda-feira, 05.

A apresentadora postou um vídeo em seu Facebook do momento em que usava máscara de oxigênio e protegia seu cãozinho. Ela pediu desculpas por não conseguir ir ao evento e disse que está bem.

"Gente... perdão, não poderei chegar no Piauí... nosso avião foi atingido por um raio e fizemos um pouso de emergencia em Brasilia... desculpa CASA X Graças a Deus tudo bem com a gente", escreveu.

Algumas horas mais tarde, Xuxa postou um vídeo explicando com mais detalhes o que aconteceu. "Foi bem difícil tudo. Eu saí agora para falar com vocês porque acho que devo uma explicação para as pessoas que estão me esperando no Piauí." Ela ainda disse que tentou gravar um vídeo para mostrar para Sasha que estava vendo um belo arco-íris.

Xuxa ainda disse: "a gente não pode deixar as coisas para amanhã. A gente tem que fazer tudo hoje, tá? Sentiu vontade, liga agora para alguém diga que ama." Veja: