Avião de Shakira apresenta problema e realiza pouso de emergência

A cantora Shakira Foto: Jamal Saidi / Reuters

O avião que levava a cantora Shakira da Colômbia para a Espanha, onde vive em Barcelona, precisou realizar um pouso de emergência na última quinta-feira, 19, de acordo com o El País.

Shakira estava em sua cidade natal, Barranquilla, para um show na inauguração dos Jogos Centroamericanos e do Caribe 2018, que estão sendo sediados no local, e retornaria à Europa logo em seguida, por volta das 23h30, no horário local.

Na volta, em um avião particular, após cerca de 20 minutos da decolagem, a aeronave passou por uma despressurização e precisou realizar um pouso de emergência, retornando ao aeroporto Ernesto Cortissoz, em Barranquilla.

Já havia um bom tempo que Shakira não se apresentava na cidade onde nasceu: 12 anos. Na Colômbia, seu show mais recente havia sido feito há cerca de sete anos.

