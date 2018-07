Avião de Michel Teló faz pouso de emergência e assusta cantor

Michel Teló Foto: Instagram / @micheltelo

O cantor Michel Teló tomou um susto quando voltava para o Rio de Janeiro na segunda-feira, 23, após fazer um show na cidade de Carinhanha, na Bahia, um dia antes. No Instagram, Teló contou que o seu voo teve de fazer um pouso forçado para evitar a colisão com uma outra aeronave que estava irregularmente no corredor de aterrissagem.

"Graças a Deus acabamos de chegar no Rio de Janeiro, com uma pequena surpresa na hora em que a gente ia pousar. Alguns paraquedistas estavam no corredor de aterrissagem", disse o cantor no Stories."Confesso que eu só senti a hora que o piloto desceu a aeronave com tudo para tirar dos caras que estavam sobrevoando, irresponsavelmente, em um local em que eles não podiam”, continuou.

"Confesso que eu estou com o coração ainda acelerado e o corpo está um pouco anestesiado do susto, mas graças a Deus está tudo bem", falou em um outro vídeo, já em um restaurante, agradecendo o apoio do público e terminando que ia participar das gravações do programa The Voice Brasil na sequência.

Veja abaixo o vídeo.