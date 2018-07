Autor de música mais tocada no Brasil revela ter escrito a letra em 20 minutos

Foto: Reprodução / YouTube

Você provavelmente já ouviu a música Sosseguei, conhecida na voz da dupla Jorge e Mateus, considerada a mais tocada publicamente no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o Ecad.

Quem você talvez ainda não conheça seja Thallys Pacheco, autor da canção. "Escrevi essa música em 20 minutos e com o dinheiro que já ganhei com ela, consegui pagar a faculdade de odontologia do meu irmão e pretendo comprar um apartamento pra minha mãe", revelou o cantor em entrevista ao site Uol.

Sem aparecer muito como compositor, Thallys também revelou seus planos para o futuro, com o lançamento de seu primeiro disco próprio: "Comecei compondo, mas agora quero aparecer na foto. quero cantar".