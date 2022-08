Autor de '40 Linhas' suspeita de plágio em 'Come Back Home' do filme 'Continência ao Amor'

'Comecei a receber mensagens de amigos e seguidores me alertando sobre a semelhança', diz Bruno Caliman. Foto: Netflix/Instagram/@calimanbruno

Algumas pessoas que assistiram ao filme Continência ao Amor - que com apenas duas semanas de lançamento já é o mais assistido da Netflix em 2022 - repararam uma certa semelhança da música tema Come Back Home, cantada na voz da atriz e cantora Sofia Carson, protagonista do longa, com 40 Linhas, do músico e compositor Bruno Caliman. O hit ficou bastante conhecido na voz de Fernando & Sorocaba . A faixa está no DVD comemorativo dos 10 anos da dupla, lançado em 2018. Diante da repercussão, os sertanejos chegaram a comentar o assunto no TikTok no último domingo, 14.

A dupla Fernando & Sorocaba publicou na rede social um vídeo que começa mostrando um trecho de Come Back Home cantado por Sofia no filme e termina com a canção 40 Linhas para que os seguidores pudessem notar as semelhanças. "E aí, lembra ou não lembra? 40 Linhas foi uma das músicas do nosso álbum de 10 anos", escreveu na legenda.

Os comentários vieram logo em seguida. Muitos concordando com a dupla. "Sabia que já tinha ouvido essa música antes", escreve uma seguidora. "Gente, a melodia é a mesma, na moral", comenta outra. "Quando ouvi a primeira vez, lembrei de vocês", confessa mais uma seguidora. "Parece sim, não irei negar, porém apenas a primeira parte, pois na segunda os instrumentos são diferentes", pontua um seguidor.

O Estadão entrou em contato com o autor de 40 Linhas, Bruno Caliman. Ele conta que foi avisado por fãs sobre a semelhança e já acionou o jurídico da Som Livre, que "já está tomando todas as providências cabíveis".

"Comecei a receber mensagens de amigos e seguidores me alertando sobre a semelhança. Em relação ao plágio, achei melhor deixar minha editora cuidar disso. Quando contei, eles tiveram a mesma reação de espanto que tive e me disseram que tomariam providências. Espero que tudo seja resolvido com cordialidade e espero também que esse mal entendido seja resolvido. Ainda não sei da posição dos autores de Come Back Home. Espero que eles se manifestem", diz. "A noção da semelhança acontece ainda mais na minha versão da música", destaca.