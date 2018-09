James Dashner, autor da série de livros 'Maze Runner', está sendo acusado de assédio sexual Foto: Richard Shotwell/Inivsion/AP

Após Jay Asher, autor do livro 13 Reasons Why, ser acusado de assédio sexual, agora outro autor se vê envolvido nos escândalos que vêm abalando Hollywood: James Dashner, autor da popular série de livros Maze Runner (que deu origem a uma trilogia de filmes), foi acusado de assediar jovens autoras que pedem ajuda e ele.

As acusações vieram à tona em um fórum de discussões sobre literatura adolescente, onde várias usuárias denunciaram assédios cometidos por Dashner. “Uma das histórias contadas no tópico me lembrou a minha. Meu assediador foi James Dashner, ele fica em cima de escritoras novatas. Cuidado”, escreveu uma das mulheres que o acusam. Outras seguiram o exemplo e também acusaram o autor de se utilizar da sua posição de escritor consagrado para cometer abusos.

O empresário de Dashner, Michael W. Bourret, pediu demissão após as acusações surgirem. “Eu não poderia continuar trabalhando com James nessas circunstâncias, então pedi demissão ontem”, disse o empresário para a agência Associated Press. A Random House, editora que publica seus livros, ainda não se posicionou após as acusações.