Autor da Globo sofre segundo AVC às vésperas da estreia de sua nova novela

Foto: Renato Rocha Miranda/Globo

O autor Walter Negrão, de 75 anos, sofreu um segundo AVC - Acidente Vascular Cerebral - há duas semanas e está internando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O problema acontece há cerca de 90 dias da estreia da sua 23ª novela na Globo, Sol Nascente, prevista para 29 de agosto. A trama irá substituir Êta Mundo Bom!.

A trama, escrita em parceria com Julio Fischer e Suzana Pires, tem sido gravada em Angra dos Reis e Arraial do Cabo, e conta com Bruno Gagliasso e Giovanna Antonelli como protagonistas.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Julio Fischer disse que Negrão está bem e seu AVC foi considerado leve pelos médicos. Mesmo assim, eles optaram por internar o autor, uma vez que o problema é recorrente.

"Foi um susto. Ainda bem que não teve nenhuma sequela motora ou mental", disse o coautor da trama ao site. "A gente tem se reunido com ele. Amanhã [Hoje, 14] vou me encontrar com ele no hospital", conta.

Ainda de acordo com Julio, o andamento da trama não será afetado. Os autores já entregaram 30 capítulos para a Globo e esperam term 42 já prontos até o lançamento da novela. "Não vai afetar. Suzana e eu estamos escrevendo e entregando os capítulos. Ele [Negrão] está bem, quer participar", afirma.

Na trama, Mario, personagem de Bruno Gagliasso, é um descendente de italianos que vai se apaixonar por Alice (Giovanna Antonelli), a filha adotiva de uma família japonesa. Os pais dos personagens se conheceram na Hospedaria do Imigrante, em São Paulo, e se tornaram muito amigos.

Apesar de terem crescidos juntos, Alice vê Mario como um rapaz imaturo e não consegue imaginá-lo como o amor de sua vida.