Ausência de anel de noivado levanta suspeita sobre término de Lady Gaga e Christian Carino

A cantora e atriz Lady Gaga durante o Grammy Awards 2019. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Em outubro de 2018, Lady Gaga anunciou que estava noiva do agente de artistas Christian Carino e ganhou uma joia coberta de diamantes, avaliada em 400 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão). No entanto, fãs notaram que a cantora e atriz compareceu ao Grammy, no último domingo, 10, sem a aliança de noivado, o que levantou algumas suposições sobre o relacionamento do casal.

Os principais rumores sugerem que a artista não está mais noiva de Carino, visto que ele não lhe acompanhou à premiação. Após a cerimônia, Lady Gaga foi à festa de Mark Ronson, produtor musical com quem trabalhou em Nasce Uma Estrela, e mais uma vez o noivo não estava presente. Por fim, teve quem notou que a artista parou de seguir Carino no Instagram.

Veja as teorias levantadas no Twitter:

Gente cadê o Carino? E o anel? Não brinca comigo Lady Gaga — Júnior (@brombjr) 11 de fevereiro de 2019

Os boatos do fim do noivado de lady gaga e carino tá tão forte, que tô começando a acreditar pic.twitter.com/L4wk9d0tLB — Gabe Silva (@eugabinha) 11 de fevereiro de 2019

A gaga tá sem anel de noivado e tá com cara de quem tava chorando PQP LADY GAGA DE NOVO NÃO pic.twitter.com/rm5oInymAo — Joao vitor (@Jv_bbss) 11 de fevereiro de 2019