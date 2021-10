Aumentam os apelos para proibir armas de fogo em sets de cinema após tiro disparado por Baldwin

Uma imagem da cineasta Halyna Hutchins, que morreu após ser baleada por Alec Baldwin no set de seu filme 'Rust', é exibida em uma vigília em sua homenagem em Albuquerque, Novo México, EUA. Foto: REUTERS/Kevin Mohatt

LOS ANGELES, EUA - Os apelos para proibir o uso de armas de fogo reais nos sets de Hollywood aumentaram neste domingo, 24, três dias depois que o ator Alec Baldwin feriu mortalmente uma diretora de fotografia durante filmagens nos Estados Unidos.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins levou um tiro no peito na quinta-feira, quando Baldwin disparou uma pistola cenográfica usada no western Rust, de acordo com um relatório de investigação preliminar, ao qual a AFP teve acesso.

No domingo, uma petição no site change.org pedindo a proibição de armas de fogo reais nos sets e a melhoria das condições de trabalho das equipes de filmagem reuniu cerca de 15 mil assinaturas.

"Não há desculpa para que algo assim aconteça no século 21", diz o texto da petição lançada pelo roteirista e diretor Bandar Albuliwi.

O especialista em adereços Guillaume Delouche da Independent Studio Services e suas armas cinematográficas em Sunland-Tujunga, Los Angeles, Califórnia. Foto: DAVID MCNEW / AFP

"É urgente abordar os alarmantes abusos (das leis trabalhistas) e as violações de segurança que ocorrem nos sets de filmagem, como condições desnecessárias de alto risco e o uso de armas de fogo reais", disse Dave Cortese, democrata eleito para o Senado da Califórnia, em um comunicado no sábado.

"Pretendo apresentar um projeto de lei que proíbe o uso balas reais em filmagens na Califórnia para evitar esse tipo de violência sem sentido", acrescentou.

A série policial The Rookie, cuja trama se passa em Los Angeles, decidiu no dia seguinte ao disparo proibir todas as munições reais em seu set, uma medida que entrou em vigor imediatamente, segundo a revista especializada The Hollywood Reporter.