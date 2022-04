'Attention: Miley Live': Miley Cyrus lança álbum anunciado no Lollapalooza

Miley Cyrus lançou seu primeiro disco ao vivo, 'Attention: Miley Live", contendo 20 faixas. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Miley Cyrus lançou, nesta sexta-feira, 1, o álbum Attention: Miley Live. O novo disco reúne sucessos antigos e atuais da cantora gravados ao vivo durante shows. O projeto foi anunciado por ela durante sua apresentação no Lollapalooza Brasil, em 26 de março.

Com 20 faixas, o álbum conta com hits recentes, como Plastic Hearts, e com clássicos do início da carreira de Miley, como Party In The USA, além da música que ficou conhecida por Hannah Montana: O Filme, The Climb. Ela também adicionou covers de músicas de outros artistas, incluindo Heart of Glass, de Blondie, que já virou tradicional nos shows de Miley.

Nas redes sociais, a cantora norte-americana já havia dito que a tracklist seria criada "por fãs para os fãs". "Eu perguntei para a minha audiência quais canções eles queriam me ver performar nos próximos shows e essa foi a lista que vocês criaram", escreveu.

O disco está disponível nas plataformas de streaming e no Youtube, onde Miley também disponibilizou as gravações em vídeo de algumas das faixas do álbum.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais