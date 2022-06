Atriz Katherine Ryan diz que expôs colega abusador: 'Chamei de predador na cara dele'

A atriz e comediante Katherine Ryan, que diz ter exposto um colega como abusador nos bastidores de um programa de TV. Foto: Instagram/@kathbum

A atriz e comediante Katherine Ryan disse que expôs um homem da indústria cinematográfica que ela acredita que cometeu abuso sexual. A revelação foi feita durante uma entrevista com a colega Sara Pascoe no especial de comédia Backstage with Katherine Ryan.

"Eu fiz um programa de TV com uma pessoa que eu e você acreditamos que é um predador. O que eu deveria fazer?", disse Katherine, que tem 38 anos e é protagonista da série A Duquesa, da Netflix.

Segundo o jornal Daily Mail, a atriz diz ter exposto o homem nos bastidores do programa que gravaram juntos. "Eu levantei [a questão]. Eu o chamei de predador na cara dele e na frente de todo mundo todos os dias", disse.

Ao ser questionada sobre se deveria ter deixado a produção por conta disso, ela respondeu: "Eu pensei sobre isso, mas é uma coisa tão confusa porque eu não tenho provas. Então, eu não devo alimentar meus filhos por causa de outra pessoa?".

Katherine também afirmou que não denunciou a pessoa publicamente justamente por não ter como provar o abuso. Nesta quarta-feira, 8, ela fez uma publicação nas redes sociais falando sobre a revelação.

"Não falamos o nome publicamente porque isso seria perigoso para nós, mas discutimos o assunto de maneira legalmente cuidadosa para proteger uns aos outros", afirmou a comediante.

Ela aproveitou para lamentar que as mulheres tenham que conviver com predadores sexuais na indústria: "Muitas de nós acreditamos que já trabalhamos com eles e temos pouca escolha quanto a isso".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais