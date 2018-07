Atrizes se unem em campanha contra o assédio sexual 

Elenco da Globo e funcionárias da emissora postaram imagens com a frase nas redes sociais Foto: https://www.instagram.com/brumarquezine/

Nesta terça-feira, 4, diversas personalidades usaram suas redes sociais para se manifestarem contra o assédio sexual. No Instagram, muitas atrizes e influenciadoras postaram fotos com camisetas escritas "Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio" ou postaram imagens com a mesma mensagem.

O motivo aparente para o protesto é o caso de assédio sofrido por uma figurinista da Globo pelo ator José Mayer. Apesar de nem todas declararem a razão da manifestação, alguns nomes, como Astrid Fontenelle, deram indícios de estarem se referindo ao caso.

"Às vezes começa com um olhar, passa pro 'como você é linda', depois coloca a mão na sua cintura... São piadinhas, situações constrangedoras... Chega!", escreveu a atriz. "Fale com seu chefe superior e se ele for o causador do seu incômodo. Sim, o assédio incomoda, oprime... Procure o RH."

Bela Gil foi mais direta e falou sobre o caso em postagem no Instagram. "No último dia 31 minha amiga e figurinista Su Tonani publicou um texto admirável pela coragem, força e detalhes sobre o assédio moral e sexual que sofreu do ator José Mayer", escreveu. "Não podemos mais engolir o constrangimento, a raiva, o medo, a dor, a vergonha, o trauma ou a vontade de gritar. Su Tonani, tô com vc até o fim!"

Em nota, a Globo afirma que se solidariza com a manifestação, "que expressa os valores da empresa". Além disso, a emissora pediu desculpas à vítimia, Susllem. "A Globo lamenta que Susllen Tonani tenha vivido essa situação inaceitável num ambiente que a emissora se esforça cotidianamente para que seja de absoluto respeito e profissionalismo. E, por essa razão, pede a ela sinceras desculpas."

Atrizes como Bruna Marquezine, Mariana Xavier e Luisa Arraes postaram fotos em suas redes sociais. Funcionárias da Globo, como figurinistas e maquiadoras, também participaram da campanha.

#chegadeassedio #mexeucomumamexeucomtodas Todas juntas somos fortes Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes) em Abr 4, 2017 às 6:40 PDT

Meu corpo, minhas regras. Não importa se é anônimo, galã de novela ou presidente da República: gostar de sexo não significa gostar de sexo com você. Se uma mulher te disser não, pegue seu pintinho e saia de mansinho. #mexeucomumamexeucomtodas #chegadeassedio Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial) em Abr 4, 2017 às 6:09 PDT