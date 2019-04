Atrizes depõem sobre compra de vagas em universidades dos EUA

A atriz Lori Loughlin Foto: Mario Anzuoni / Reuters

As atrizes Lori Loughlin, de Desperate Housewives, e Felicity Huffman, de Três é Demais, prestaram depoimento a um tribunal de Boston na última quarta-feira, 3, onde entregaram seus passaportes e concordaram com outras condições, como não ter ou portar armas de fogo.

As duas foram acusadas pelo FBI, em março deste ano, de comprar vagas para seus filhos em universidades dos Estados Unidos.

O caso, que envolve uma lista de 50 pais e mães ricos, levou a juíza norte-americana Page Kelly a advertir na quarta-feira, 2, que os suspeitos não falem sobre o caso com os filhos, que são possíveis testemunhas.

Segundo a autoridade, discutir com os jovens sobre o escândalo pode expô-los a acusações de obstrução de Justiça - delito por impedir ou dificultar uma investigação penal. A investigação inclui faculdades conhecidas do país, como a Universidade de Yale e a do Universidade do Sul da Califórnia.

Se condenadas, elas podem pegar até cinco anos de prisão.

* Com informações da agência Reuters

