Atriz posta foto com figurino de 'Castelo Rá-Tim-Bum' e dá esperança a fãs

Quase 20 anos depois do fim de Castelo Rá-Tim-Bum, a personagem Penélope ganhou vida novamente. No Instagram, a atriz Angela Dippe publicou uma foto vestida como a personagem e deu esperança aos fãs que aguardam novidades ou algum resgate do programa.

"Olha quem apareceu em 2017. Muitas surpresas chegando para vocês! Aguardem! #Penelope #casteloratimbum #angeladippe", escreveu. Nos comentários, internautas pedem a volta da série e relembram, com nostalgia, dos personagens.

A assessoria de imprensa da TV Cultura informou, no entanto, que a atriz estava na emissora para tirar fotos e gravar uma campanha para o Dia da Mulher.