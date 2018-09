Atriz posa para a 'Playboy' aos 67 anos: 'Melhor do que nunca'

Emocionada com o sucesso de sua entrevista para a Playboy, a atriz afirmou ainda que a 'beleza verdadeira vem de dentro'. Foto: instagram/janeseymour

A atriz britânica Jane Seymour, que atuou como Bond Girl no filme 007 - Viva e Deixe Morrer (1973), e protagonizou o longa Em Algum Lugar do Passado (1980), chamou a atenção da imprensa mundial ao posar para a revista Playboy aos 67 anos de idade.

Em seu Instagram, a atriz comemorou a recepção positiva do ensaio e da entrevista: "Estou muito empolgada por compartilhar isso com vocês! Fui fotografada e entrevistada em minha casa para a Playboy! Falei sobre minha carreira, família e sobre estar me sentindo melhor do que nunca aos 67 anos", escreveu a atriz, que fez aniversário no último dia 15.

Seymour também atuou na série Dra. Quinn, a Mulher Que Cura, exibida entre 1993 e 1998. Em seis temporadas, a produção foi um sucesso nos Estados Unidos apresentando as façanhas de uma médica que sai de Boston e vai viver no Colorado, no Velho Oeste, em busca de uma aventura.

Confira abaixo algumas fotos da atriz: