Atriz negra de Jovens Titãs é alvo de ofensas e bloqueia comentários no Instagram

Anna Diop Foto: Instagram / @the_annadiop

A atriz negra Anna Diop, que será a personagem Estelar de Jovens Titãs, foi criticada nas redes sociais depois da divulgação do trailer da série na Comic Con 2018, em San Diego. Muitos fãs não aprovaram a mudança de cor de pele da heroína, que nos quadrinhos é uma alienígena laranja sem etnia definida.

A polêmica gerou uma grande discussão e foi interpretada por internautas como um caso de racismo contra a artista, que desativou os comentários do Instagram após as ofensas. Em abril, Anna Diop, que é de origem senegalesa, sofreu injúria racial após o vazamento de fotos dos bastidores do seriado.

"Destruir as pessoas não é algo que tolero para mim ou para qualquer outra pessoa. Muitas vezes, as redes sociais são abusadas por alguns que encontram refúgio no anonimato e no desapego que ela proporciona: mal usada como uma ferramenta para perseguir, abusar e vomitar ódio contra os outros. Isso é fraco, triste e um reflexo direto do agressor. Isso precisa acabar", respondeu ela aos ataques.

O assunto repercutiu nas redes sociais, veja abaixo:

Com foco na personagem Ravena, o lançamento da primeira temporada de Jovens Titãs está previsto para este ano, e os dez episódios ficarão disponíveis no DC Universe.